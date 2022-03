Immobile è l’incubo delle neopromosse: solo Gilardino ha fatto meglio

Ciro Immobile è un cecchino letale contro le neopromosse in Serie A: in 46 gare ha infatti segnato 43 volte. Manca solo il Venezia…

Ad Immobile manca solo il Venezia. Quella dei lagunari è l’unica squadra contro cui non ha ancora segnato, ma lo score di Ciro non sembra perdonare: l’attaccante ha infatti sgenato 43 gol in 46 gare contro le neopromosse in Serie A.

Meglio di lui ha fatto solo Gilardino che – a partire dal 2000 – ha realizzato 47 reti contro queste avversarie, nel massimo campionato.