Immobile Lazio, storia ai titoli di coda? La sua permanenza dipende da una cosa. La situazione in vista del mercato estivo

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la storia d’amore tra Immobile e la Lazio potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Il giocatore ha ancora due anni di contratto con il club capitolino, il suo addio quindi dipende essenzialmente da lui e dalle richieste che dovessero arrivare.

La Lazio attende e si guarda attorno, rimpiazzare un giocatore come Immobile non sarà semplice e senza la certezza che il capitano vada via in estate è difficile muoversi, quindi al momento i nomi che girano a Formello sono quelli di profili che andrebbero a completare il reparto avanzato più che a colmare il vuoto lasciato eventualmente da Ciro. Tra questi nomi valutati in pole position c’è Giovanni Simeone.