Immobile ora suona la carica: «Non si molla» – FOTO

Ciro Immobile suona la carica in casa Lazio: ecco il suo messaggio arrivato attraverso il suo profilo Instagram

Ciro Immobile ha ritrovato continuità in zona gol, come testimoniato dal rigore realizzato ieri contro il Genoa. E ora il bomber è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle in questa corsa Champions. L’attaccante, sul suo profilo Instagram, ha suonato la carica.

CARICA – «Non si molla», questa la didascalia dell’attaccante biancoceleste. Un post dove spiccano anche i commenti di qualche compagno di squadra, come Lucas Leiva e Joaquin Correa. L’immagine della forza del gruppo.