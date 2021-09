Immobile, molto più che bomber: Ciro giocatore totale

I numeri in zona gol parlano da soli, ma nel derby Ciro Immobile ha dimostrato di saper fare anche tanto altro

I sei gol già realizzati sono la conferma del suo essere bomber. E mentre l’ennesimo importante riconoscimento, per Ciro Immobile la prestazione nel derby è stato l’ennesimo calcio alle critiche.

Come sottolineato da Il Messaggero, quella dell’attaccante biancoceleste è stata una prestazione da giocatore totale, non solo per i due assist, ma anche per il grande lavoro per la squadra. Una trasformazione dove non può non esserci la mano di Sarri, che punta a trasformarlo in una sorta di calciatore universale. Un bagaglio tecnico che può diventare sempre più importante, senza perdere le caratteristiche che l’hanno reso celebre.