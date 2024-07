Immobile Lazio, l’attaccante PRONTO a salutare i suoi tifosi: ecco COME e QUANDO. Diverse ipotesi sul tavolo

Ciro Immobile è sul punto di lasciare la Lazio dopo otto stagioni e, come riportato da Il Corriere dello Sport, l’attaccante sta pianificando i suoi saluti ai tifosi biancocelesti. Infatti, nella giornata di ieri era intenzionato a fare un conferenza stampa in solitaria a Formello, la quale non si è più tenuta.

Un’altra alternativa era rappresentata da un video di saluti registrato dallo stesso Immobile, ma che poi non è stato pubblicato. Resta in piedi, invece, l’idea di una conferenza congiunta con il presidente Claudio Lotito.