Immobile Lazio, l’attaccante ha una volontà chiara: comunicazione arrivata a Lotito

Immobile-Lazio, l’attaccante vuole restare in biancoceleste per riscattare un’annata complicata: ecco cosa filtra

Come riportato dal Corriere dello Sport, Ciro Immobile, attaccante in bilico nel prossimo calciomercato Lazio, ha un’idea chiara sul proprio futuro. In virtù di un contratto in essere e valido ancora per due anni da 4.5 milioni di euro a stagione più bonus e reduce da un’annata che per ora ha visto realizzare solo 6 gol in campionato (più 4 in Champions League), il classe ’90 ha comunicato a Lotito l’intenzione di restare.

Vero che le cose possono cambiare e che lo stesso Immobile, come la scorsa estate, potrebbe essere tentato da eventuali ricchissime offerte dall’Arabia Saudita o da un ritorno di fiamma dell’Inter di Simone Inzaghi ma oggi la strada appare tracciata verso la permanenza a Formello.