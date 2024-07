Immobile Lazio, arriva la conferma sull’interesse del Besiktas per l’attaccante biancoceleste: c’è la prima offerta, le cifre

Il Besiktas fa sul serio per Ciro Immobile: come riportato da Alfredo Pedullà, è arrivata la prima offerta per l’attaccante della Lazio.

I bianconeri di Istanbul avrebbero offerto 10 milioni, lontana però dalla richiesta biancoceleste che balla tra i 15 e 18 milioni.