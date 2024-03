Immobile Lazio, Lotito fissa il prezzo: via solo per quella cifra. ULTIMISSIME

Immobile-Lazio, l’addio è possibile ma Lotito non farà sconti: serve un’offerta superiore ai 20 milioni di euro. I dettagli

Come riporta Il Messaggero, l’addio di Ciro Immobile nel prossimo calciomercato Lazio resta possibile dopo 8 anni e 206 gol realizzati ma Claudio Lotito non intende fare sconti.

In virtù di un contratto in essere fino al 30 giugno del 2026 da quasi 5 milioni di euro, il patron biancoceleste ha fissato un prezzo preciso: per concedere il via libera servirà un’offerta tra i 20 e i 30 milioni di euro.