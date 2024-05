Immobile Lazio, l’attaccante in Francia per trattare con il Monaco? Sky fa CHIAREZZA

Immobile Lazio, l’emittente fa chiarezza riguardo il futuro del giocatore biancoceleste avvistato in queste ore in Francia

La stagione della Lazio si è conclusa con la conferma di un piazzamento europeo ma questa volta in Europa League non in Champions, e i biancocelesti guardano già avanti e al futuro. Secondo quanto riporta Sky Sport, Immobile ieri sarebbe stato avvistato a Montecarlo e circolava l’indiscrezione che il calciatore stesse trattando per il trasferimento in Francia. L’emittente spiega però che la situazione è ben diversa, ossia che Ciro non era a Monaco per questioni di calciomercato ma personali.

L’attaccante ha più volte sottolineato la sua ampia volontà di voler restare a Roma con la Lazio e di giocarsi le sue carte la prossima stagione