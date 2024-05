Immobile via dalla Lazio, cessione ancora POSSIBILE. Lui SPERA in quelle soluzioni: due club lo cercano

Immobile via dalla Lazio, ancora possibile la cessione del capitano biancoceleste: lui spera in una di quelle squadre

Nonostante le smentite degli ultimi giorni, il futuro di Ciro Immobile potrebbe essere lontano dalla Lazio in questo suo finale di carriera. Il destino del capitano rimane infatti sempre in bilico vista la volontà del club di svecchiare la rosa e abbassare il monte ingaggi.

Come spiega Il Messaggero, l’attaccante conserva ancora due speranze per questi ultimi anni di calcio giocato: l’Inter o in alternativa anche la destinazione araba. Ma in ogni caso non basterebbe la sua cessione per finanziare il prossimo mercato.