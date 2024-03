Immobile Lazio, sono tre le ipotesi per il futuro: Ciro apre a quella clamorosa possibilità

Immobile-Lazio, sono tre le ipotesi nel futuro dell’attuale capitano biancoceleste: permanenza sempre più difficile

Come riportato dal Corriere dello Sport, è ancora da decidere il futuro di Ciro Immobile nel prossimo calciomercato Lazio. Dopo i dissapori con l’ambiente e un rapporto che sembra ormai definitivamente incrinatosi, l’addio è una possibilità concreta.

Tuttavia, a differenza di come si pensava, Immobile non è intenzionato ad ascoltare solo offerte provenienti dall’Arabia Saudita: la punta prenderebbe in considerazione anche squadre italiane od europee in campionati diversi dalla Serie A. Lotito vuole almeno 20 milioni di euro.