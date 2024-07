Immobile Lazio, Ciro in PRESSING su Lotito ma il patron fa MURO! Vuole QUESTA cifra per liberarlo

Immobile-Lazio, Ciro resta in pressing su Claudio Lotito per ottenere lo svincolo: muro del patron che chiede 5 milioni di euro

Immobile si è ormai promesso al Besiktas, ha già pronti i documenti del divorzio con la Lazio, ma non ha fatto i conti con Lotito. Ciro ha trovato l’accordo con i turchi a 6 milioni a stagione per il prossimo triennio, certo di poter avere il proprio cartellino in mano. Invece lunedì ha trovato un muro, non ha convinto il presidente a firmare la risoluzione del contratto (in scadenza nel 2026) e a “liberarlo” a costo zero. Il capitano pretende quasi un debito di riconoscenza per quanto fatto in otto anni con la maglia biancoceleste, ma il patron ne fa una questione di principio.

È vero, il rapporto è logoro e risparmiare quasi 20 milioni lordi del suo stipendio darà respiro al bilancio, ma svincolare così Immobile creerebbe un pericoloso precedente, non sarebbe di buon esempio per chi resterà a Formello. Ecco spiegato il braccio di ferro per arrivare a un prezzo giusto e a un sacrificio equo. La richiesta di 10 milioni è ovviamente esagerata, il Besiktas può chiudere a metà prezzo, forse addirittura a meno (3-4 milioni), se Immobile magari rinuncerà alle ultime mensilità pendenti e qualche premio come ha fatto Luis Alberto. Fabiani e lo stesso attaccante sono in pressing su Lotito per convincerlo a concedere il via libera già oggi. Il calciomercato Lazio non può attendere. Lo riporta Il Messaggero.