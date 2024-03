Immobile Lazio, decisione solo a giugno: l’Arabia in pressing. Lotito vuole quella cifra

Immobile-Lazio, decisione sul futuro rimandata a giugno: c’è l’Arabia Saudita in pressing. Lotito vuole almeno 20 milioni di euro

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Lazio deve ancora decidere il futuro di Ciro Immobile. Le parti hanno concordato di tirare le somme solo a fine stagione.

Il classe ’90 ha un contratto con i biancocelesti fino al 2026 da 4 milioni di euro più bonus a stagione ma la permanenza non è scontata. C’è l’Arabia Saudita in pressing e il rapporto con l’ambiente sembra essersi sfilacciato. Lotito in ogni caso per lasciarlo partire non chiede meno di 20 milioni di euro.