Immobile Lazio, tormentone finito? L’agente CHIARISCE: «Ha due anni di contratto e ha fatto la storia del club». Poi SVELA il retroscena

Immobile-Lazio, l’agente del centravanti biancoceleste, Alessandro Moggi, ha fatto il punto sul futuro del bomber: le dichiarazioni

Ospite al Gran Galà del Calcio, Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha fatto il punto sul futuro del capitano biancoceleste, tema caldo del prossimo calciomercato Lazio:

PAROLE – «Ciro è la storia e il capitano della Lazio. Ha un contratto che lo lega ancora per due stagioni in biancoceleste. Ha ricevuto tante offerte in questi anni ma hanno sempre rifiutato lui e il presidente Lotito. Ha sempre accettato con onore di rimanere e fare la storia con la Lazio».