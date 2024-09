Immobile Lazio, Fabiani sull'addio: «Un campione in campo e fuori»

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, sull’addio di Ciro Immobile e il suo trasferimento al Besiktas

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Dia e Gigot, il ds Fabiani ha parlato dell’addio di Ciro Immobile alla Lazio, trasferitosi al Besiktas. Di seguito le sue parole.

IMMOBILE – «Ci ho parlato qualche giorno fa. Lui non sapeva di andare via prima di andare in ritiro. Mi ha detto che era carico a pallettoni, voleva fare 20 gol. Poi accade quello che è normale nel mondo del calcio. Ciro è un campione in campo e come uomo, ha ritenuto opportuno fare un’esperienza, cambiare aria. Può fare bene dopo tanti anni. Nessuno di noi lo ha ostacolato. Lo abbiamo anche favorito, potevamo chiedere 15 o 20 milioni e per rispetto dell’uomo non l’abbiamo fatto».

