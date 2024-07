Immobile Lazio, Oddi: «Rimane nella storia, ma l'addio ora è giusto» - Lazio News 24

Le parole di Giancarlo Oddi, ex della Lazio, sull’imminente addio di Ciro Immobile per trasferirsi al Besiktas

Giancarlo Oddi, ospite di RadioSei, ha commentato l’addio di Ciro Immobile alla Lazio per trasferirsi al Besiktas. Di seguito le sue parole.

ADDIO – «Immobile rimane nella storia della Lazio come uno dei più grandi centravanti che questa squadra abbia mai avuto. Addio giusto, ad ogni errore veniva criticato ormai. Io ho stimato Immobile in qualsiasi momento, anche quando non segnava. Ha fatto tanti gol, ha vinto qualche trofeo, rimarrà nella storia. Ha dato tantissimo alla Lazio, entra nell’olimpo dei grandi attaccanti biancocelesti. Pur sbagliando qualche partita ha sempre dimostrato grande impegno. Sono contento per lui, porta a casa un contratto importante».

TEMPISTICHE E SOSTITUTO – «Forse sarebbe stato meglio le parti si fossero lasciate dopo il secondo posto. Ci sarebbe stata una separazione migliore, più consona a quello che è stato questo giocatore per questa squadra. Magari tra i nuovi acquisti spunterà qualcuno che ci faccia dimenticare Ciro. Ripeto, per sostituirlo bisognerebbe prendere un vero e proprio goleador»