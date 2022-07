Immobile, la caviglia fa ancora male: si procede con cautela. La situazione

Il bomber della Lazio Immobile sente ancora dolore alla caviglia destra, in casa biancoceleste si procede con cautela per non correre rischi

Ciro Immobile non è ancora al 100% e, come riportato dal Corriere dello Sport, sente ancora dolore alla caviglia destra che lo ha fermato nelle ultime giornate dello scorso campionato. Nella giornata di ieri, il bomber della Lazio ha svolto una seduta di fisioterapia per cercare di recuperare quanto prima.

In casa biancoceleste, però, si predica cautela e non si vogliono correre rischi. Nessun allarme per Immobile, ma solo attenzione alle sue condizioni. Presto l’attaccante dovrebbe ricevere il via libera per tornare ad allenarsi a pieno ritmo.