Intervista a Ciro Immobile nel post di Lazio-Al Shabab: l’attaccante biancoceleste ha anche realizzato una marcatura

Uno dei protagonisti del match odierno. Ciro Immobile è entrato in campo nella ripresa, ha avuto il tempo di scrivere una volta (quasi due) il suo nome sulla lista dei marcatori. Al termine della gara è stato fermato dai giornalisti di Lazio Style Channel per un’intervista. Ecco il suo commento sul match e sul ritiro in generale: «I nostri avversari non pensavano fosse un’amichevole probabilmente, hanno giocato con grande agonismo. Ora ci godiamo il pomeriggio libero. Come procede il ritiro? Tutto bene, sono felice. Come si sente dire spesso, sembra di essere in famiglia. Anche i nuovi arrivati si sono ambientati nel migliore dei modi. Vavro ad esempio non capisce molto bene la lingua, ma coi gesti riusciamo a capirci. Abbiamo ancora molto da lavorare per l’inizio del campionato. L’importante è mantenere la solidità che abbiamo trovato con Inzaghi. Maglia? Andare in campo con l’aquila sul petto è motivo di soddisfazione. Calendario iniziale complicato? Bisogna partire bene. Non vogliamo ripetere la sconfitta col Napoli dello scorso anno. Dovremo vincere subito per alzare il morale. Quota 100 gol? Spero di arrivarci presto, così non diventerà una ossessione».

LAZIO-AL SHABAB: TABELLINO E PAGELLE DEL MATCH