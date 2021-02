Immobile vuole l’Olimpo: un gol in Inter-Lazio per due record

Ciro Immobile cerca un gol in Inter-Lazio che varrebbe due record: il bomber biancoceleste può raggiungere due traguardi

Prendi due, paghi uno. Con un gol contro l’Inter, Ciro Immobile raggiungerebbe due record che lo farebbero salire ancora nell’Olimpo dei bomber. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’attaccante è a quota 149 gol in Serie A: basterebbe una marcatura per salire a 150 e raggiungere gli altri ventisei giocatori che in passato ci sono riusciti.

Con un gol, inoltre, salirebbe (almeno) a 15 in stagione in A per il quinto anno consecutivo: un record che prima di lui hanno messo a segno solo Di Natale e Higuain.