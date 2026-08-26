Immobile, nuova avventura dopo il ritiro? Malagò lo chiama: possibile ruolo in FIGC

Ciro Immobile potrebbe iniziare subito una nuova esperienza dopo l’addio al calcio giocato: contatto con il presidente FIGC Giovanni Malagò

Potrebbe essere già pronto un nuovo capitolo nella carriera di Ciro Immobile. Soltanto poche settimane fa lo storico attaccante della Lazio e della Nazionale ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dal calcio giocato, chiudendo un percorso ricco di gol, record e trofei. Adesso, però, per il classe ’90 potrebbe aprirsi immediatamente una nuova esperienza lontano dal terreno di gioco.

Nelle ultime ore sarebbe infatti avvenuto un contatto telefonico tra Giovanni Malagò, presidente della FIGC, e lo stesso Immobile. Al centro della conversazione potrebbe esserci la possibilità di affidare all’ex centravanti un incarico all’interno della Federazione. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali sull’esistenza di una proposta concreta né sulla natura dell’eventuale ruolo.

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Immobile, la telefonata di Malagò apre un nuovo scenario

Il contatto tra Immobile e Malagò rappresenta inevitabilmente un’indicazione interessante sul possibile futuro dell’ex attaccante. Dopo aver trascorso praticamente tutta la propria vita professionale sul campo, il bomber potrebbe infatti iniziare a confrontarsi con una dimensione completamente differente.

Il presidente federale conosce bene il peso sportivo e mediatico dell’ex capitano della Lazio, protagonista anche con la maglia della Nazionale italiana. La sua esperienza ai massimi livelli potrebbe diventare una risorsa da utilizzare all’interno della struttura federale, anche se per il momento non è stato definito pubblicamente alcun incarico.

Immobile, una carriera da record prima dell’addio al calcio

Qualunque sarà la prossima scelta di Immobile, resterà indelebile quanto fatto con la Lazio. Arrivato nella Capitale nel 2016, l’attaccante è diventato il miglior marcatore della storia del club, realizzando 207 reti ufficiali con la maglia biancoceleste.

Durante l’esperienza laziale ha inoltre conquistato una Coppa Italia e due Supercoppe italiane, diventando uno dei simboli più riconoscibili della storia recente della società. Nel 2020 ha vinto anche la Scarpa d’Oro, dopo aver realizzato 36 gol in Serie A.

Importante anche il percorso con l’Italia, culminato con la vittoria dell’Europeo del 2021, torneo nel quale Immobile era il centravanti titolare della Nazionale.

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Immobile FIGC, il futuro potrebbe essere ancora nel calcio italiano

Dopo l’ultima esperienza con il Paris FC e la decisione di appendere gli scarpini al chiodo a 36 anni, Immobile aveva lasciato intendere di voler restare nel mondo del calcio. Tra le possibilità indicate dallo stesso ex centravanti c’era anche quella di studiare per diventare allenatore.

Adesso la telefonata di Malagò apre una strada differente. Un eventuale ingresso in FIGC permetterebbe a Immobile di mettere a disposizione del calcio italiano il patrimonio di esperienza maturato durante una carriera lunghissima.