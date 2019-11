Immobile, in Europa meglio solo Lewandoski

Immobile, l’attaccante biancoceleste continua a segnare. In Europa meglio del numero 17 solo Robert Lewandoski

Ciro Immobile sta vivendo un periodo di forma strepitoso. Grazie alla doppietta di ieri rifilata all’Armenia l’attaccante ha raggiunto quota 19 gol in questa prima parte di stagione. 14 i sigilli in campionato, 2 in Europa League e tre in Nazionale.

Risultati esaltanti che in Europa lo vedono secondo solo a Robert Lewandoski che di reti ne ha già segnate 26: 16 in Bundesliga, 6 in Champions, 1 in Coppa della Germania e 3 in Nazionale.