Immobile e l’Olimpico, aria di casa: per lui oggi un premio e una canzone

Ciro Immobile riceverà oggi il premio come miglior giocatore del mese di marzo e ascolterà Scarpe Oro, l’inno scritto da Enrico Lenni

Ciro Immobile torna a casa. Oggi all’Olimpico non solo la sfida al Sassuolo del rivale di Nazionale Scamacca, ma come riporta il Corriere dello Sport, anche il premio come miglior giocatore del mese di marzo, scelto dai tifosi.

Inoltre oggi Immobile ascolterà Scarpe Oro, un nuovo inno scritto da Enrico Lenni, noto cantautore di fama laziale, su suggerimento di Guido De Angelis. Una boccata d’ossigeno dopo settimane dure. Cirò è pronto a ripartire tra la sua gente.