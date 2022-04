Lazio Sassuolo è Immobile contro Scamacca: pronta la staffetta Azzurra

La sfida di oggi tra Lazio e Sassuolo sarà inevitabilmente anche quella tra Immobile e Scamacca: c’è aria di staffetta Azzurra

L’Immobile deluso vuole ripartire con la sua maglia preferita, quella della Lazio. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione intorno al bomber biancoceleste, subissato di critiche dopo la mancata partecipazione al Mondiale di Qatar 2022.

Con la maglia dell’Italia Immobile non riesce ad essere se stesso nonostante 5 CT diversi, il gioco non fa per lui. Nella Lazio, nonostante il traumatico passaggio tattico da Simone Inzaghi a Sarri, il numero 17 ha continuato a segnare a spron battuto (21 reti finora, primo nella classifica cannonieri insieme a Vlahovic). Oggi sfida il Sassuolo di Scamacca, quello che dovrebbe essere il suo successore. Attaccante diverso, Mancini lo ha già provato contro la Turchia. Ciro, in una gara decisiva per il futuro europeo della Lazio, vuole rispondere coi gol e lasciarsi alle spalle un capitolo, quello Azzurro, che sembra ormai essere una parentesi chiusa.