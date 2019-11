Immobile-Correa, che coppia! I due laziali formano il miglior duo d’attacco in Europa

Ciro Immobile e Joaquin Correa formano la miglior coppia d’attacco in Europa, contando i migliori cinque campionati

La Lazio vola sulle ali dell’entusiasmo al termine di una striscia di tre vittorie consecutive in campionato. Quella di ieri sera a San Siro, visto il tabù che gravava come una spada di Damocle sulla testa dei giocatori, è stata forse la più importante in fatto di consapevolezza. A decidere il match, Correa e Immobile che, riporta Lazio Page, formano la migliore coppia d’attacco d’Europa. I due hanno siglato in totale 18 gol in campionato, nessuno ha raggiunto tale cifra nei migliori cinque campionati del nostro continente. Alle loro spalle le coppie Aguero-Sterling e Lewandowski-Gnabry, che inseguono a quota 16. Un gradino più in basso ci sono Dembele e Depay, mentre chiudono Lukaku-Lautaro, Zapata-Muriel e Ben Yedder-Slimani.