Lazio, Immobile primo nella classifica marcatori

Sei partite di campionato e cinque reti messe a segno da Ciro Immobile

Un inizio super positivo quello di Ciro Immobile in questa stagione. Anche ieri il bomber biancoceleste è andato in gol (suggellando la quarta rete dei biancocelesti). In questo momento Immobile si trova in testa alla classifica dei marcatori insieme a Berardi e Zapata che come lui hanno messo a segno 5 marcature. Di seguito la classifica completa.

1 – Ciro Immobile, Domenico Berardi, Duvan Zapata (5 gol).

2 – Andrea Belotti, Dries Mertens, Alfredo Donnarumma, Edin Dzeko, Marco Mancosu (4 gol).

3 – Luis Muriel, Francesco Caputo, Lorenzo Insigne, Cristiano Ronaldo, Aleksandar Kolarov, Christian Kouame, Romelu Lukaku, Erick Pulgar (3 gol).