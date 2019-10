Immobile, Carannante: «Ciro poteva essere del Napoli, ma il convitto…»

Le dichiarazioni di Antonio Carannante su Ciro Immobile

Antonio Carannante, ex giocatore del Napoli e attualmente responsabile tecnico della Fs4 Academy, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino. Ecco le parole del classe ’65 di Pozzuoli.

IMMOBILE AL NAPOLI – «Stiamo lottando per evitare la fuga dei giovani talenti campani fuori regione. Il problema principale è la mancanza di strutture dove far allenare i ragazzi e di un centro dove educarli e farli pernottare. Per esempio diversi anni fa sarebbe stato possibile avere Immobile gratis, ma il Napoli non poteva garantirgli il convitto e ha dovuto lasciarlo andare».