Immobile in partenza per Istanbul: il RETROSCENA con un tifoso è da BRIVIDI! Cosa è successo

Ciro Immobile è in partenza per Istanbul dall’aeroporto di Fiumicino: abbraccio da brividi con un tifoso della Lazio. Cosa è successo

Ciro Immobile è in partenza da Fiumicino per raggiungere Istanbul dopo che il calciomercato Lazio ha chiuso la trattativa con il Besiktas a titolo definitivo sulla base di 3 milioni di euro.

L’attaccante ha incontrato e abbracciato un tifoso biancoceleste che si è commosso scoppiando in un pianto di dolore per la partenza di quello che è stato il simbolo della Lazio degli ultimi 8 anni. Per Ciro comincia una nuova avventura a tinte bianconere.