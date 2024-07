Immobile Besiktas, CI SIAMO: pronto a lasciare la Lazio. CIFRE e DETTAGLI dell’affare

Immobile Besiktas, svolta sulla trattativa che riguarda il passaggio in Turchia del giocatore biancoceleste: la situazione attuale

Il calciomercato della Lazio è attivo non solo sul fronte acquisti ma anche sulle cessioni, e uno dei nomi in lista è quello di Immobile. Sul giocatore di Torre Annunziata come ben noto c’è il Besiktas e stando a quanto informa Di Marzio, la situazione per la trattativa ha una svolta importante.

La richiesta di Lotito spiega il cronista è di 5 milioni, ma risulta che il club biancoceleste ha accettato di scendere a un compromesso venendo a metà strada tra la sua richiesta e l’offerta del Besiktas, accettando quindi i 3 milioni di euro. Ciò comporta che Immobile è pronto per volare in Turchia