Immobile Besiktas, OGGI la partenza per la Turchia: tutti i DETTAGLI sulla prossima destinazione dell’ex capitano della Lazio

Come riportato da Gianluca Di Marzio, sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli fiscali per il trasferimento di Ciro Immobile al Besiktas. Infatti, oggi è il giorno della partenza per la Turchia dell’ormai ex capitano della Lazio.

Immobile prenderà l’aereo subito dopo pranzo e poi sarà pronto per le visite mediche e per la firma sul contratto che lo legherà al Besiktas.