Immobile Besiktas, Agostinelli: «Ciro deve fare ciò che si sente ma c’è una cosa del tifo romano che NON CAPISCO»

Ai microfoni di TMW ha parlato Andrea Agostinelli, il quale si esprime riguardo il possibile addio di Immobile alla Lazio. Ecco cos ha detto

PAROLE – Nel calcio può cambiare tutto in poco tempo. Detto questo, per me Immobile può andare al Besiktas, deve fare quello che sente. Non riesco a capire però il perché a Roma, quando uno va forte lo amano tutti, quando uno non va più forte, dopo tutto quello che ha fatto, manca la riconoscenza. Me lo sarei aspettato per lui. Ha fatto la storia della Lazio, è calato come accade naturalmente, ma non c’è riconoscenza. Quando le cose vanno bene è facile amare una persona, la verità si vede nei momenti difficili. Ho visto una parte della tifoseria rivoltarsi. Forse non è stato mai amato totalmente allora. Penso che qualcosa davanti la Lazio debba fare. Magari non necessariamente una punta centrale ma un attaccante esterno, che sono capaci di fare il falso nueve. Simeone sarebbe un buon profilo ma mi piace molto anche Dia”