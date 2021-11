Il bomber campano Ciro Immobile, e la propria consorte, parteciperanno come ospiti d’onore al programma Ballando con le Stelle

Il calciatore della Lazio e la propria consorte si trasformeranno in ballerini provetti, e si esibiranno sul palco di Ballando con le stelle, programma che andrà in onda questo sabato, in seconda serata, su Rai 1. Oltre al bomber campano, sarà presente durante la messa in onda della sesta puntata dello show, anche il patron laziale Claudio Lotito, per presentare il progetto “Fratelli tutti”, ispirato dal Papa in associazione proprio con la dirigenza capitolina.

Immobile, inoltre, presenterà l’amichevole “Fratelli tutti”, che verrà giocata domenica proprio nel campo sportivo dei biancocelesti, a Formello.