Immobile, «Il gol più bello»: Lotito premierà Ciro nella gara con la Juve

Anche il presidente Lotito premierà Ciro, prima della gara contro la Juve, per «Il Gol più bello by Lazio Fan Token Binance»

Prima di Lazio-Salernitana, Immobile era stato premiato dai tifosi della Curva Nord per aver superato l’invredibile record di gol; nel match contro la Juventus sarà insignito anche da Claudio Lotito. Come riporta il Corriere dello Sport, a Ciro andrà il premio per «Il Gol più bello by Lazio Fan Token Binance», riservato dal nuovo sponsor.

Nonostante l’infortunio, l’Olimpico è pronto per celebrare nuovamente il suo re.