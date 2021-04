Immobile, allenamento nel giorno di riposo: l’obiettivo dell’attaccante FOTO

Come dimostra un’Instagram story postata sul suo profilo, Immobile si allena anche nel giorno di riposo. L’obiettivo del centravanti

Ciro Immobile non si ferma, nemmeno nel giorno libero concesso da Simone Inzaghi alla squadra. Il centravanti biancoceleste non stacca la spina, troppo importanti gli appuntamenti del finale di stagione, servono i suoi gol, che mancano da 10 partite.

Come dimostra il video postato su Instagram, il bomber ne ha approfittato per allenarsi da casa in videochiamata con il suo preparatore Carmine Mennea.