Immobile ai tifosi: «Ecco come fare per vincere la mia maglia firmata» -VIDEO

Ciro Immobile ha lanciato la sfida ai tifosi sui social con in premio la possibilità di vincere la sua maglia autografata

Nuova sfida lanciata da Ciro Immobile per i tifosi che lo seguono sui social. Il capitano della Lazio sta lanciando la sua moneta digitale sulla piattaforma Starcks.io e ha mandato un messaggio ai followers:

POST – «È quasi tutto pronto per il lancio della mia moneta digitale su @starcks.io manchi solo tu. Iscriviti a #starcks su www.starcks.io e carica il tuo wallet! Il 6 dicembre in piattaforma potrai prendere i miei #starplayertoken che verranno rilasciati in numero limitato, non perderli! Dopo il lancio, se avrai i miei Star Player Token potrai vincere una maglia Starcks autografata da me, scopri come.Segui Starcks sui suoi canali ufficiali e iscriviti alla community dei fan 3.0 della #seriea».