Immobile ad Acerbi: «Anche se mi fai i video in aereo so che mi vuoi bene» – Foto

Immobile, le parole del bomber della Lazio al compagno di squadra Acerbi dopo la rete di ieri in Nazionale

Compagni nella Lazio, compagni di Nazionale e anche di simpatici siparietti sui social. Ciro Immobile e Francesco Acerbi si sono resi protagonisti anche oggi.

Dopo la rete di ieri del difensore biancoceleste infatti il bomber della Lazio ha pubblicato una foto sui social con scritto: «Anche se mi fai i video in aereo so che mi vuoi bene», in riferimento al video postato dal numero 33 qualche giorno fa di un Immobile impaurito durante un viaggio in aereo.