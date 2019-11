Acerbi prende in giro Immobile: «Hai fatto 100 con la Lazio ma…» – VIDEO

C’è euforia in casa Lazio dopo la bella vittoria di ieri contro il Milan, questa volta la vittima di Acerbi è Ciro Immobile

Simpatico siparietto che ha protagonisti Francesco Acerbi e Ciro Immobile. Il difensore della Lazio ha infatti ripreso l’attaccante in un video in cui si vede un Immobile particolarmente provato prima di un viaggio in aereo.

Il video è stato subito postato su Instagram con tanto di didascalia: «Va bene aver fatto 100 gol con la Lazio ma tu questo sei».