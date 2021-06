llicic Lazio, lo sloveno sondato dai biancocelesti: la trattativa

Il nome di Ilicic sembrerebbe essere entrato in orbita Lazio: ecco le ultime sulla possibile trattativa con lo sloveno

L’ufficializzazione di Maurizio Sarri ora porta la Lazio a concentrarsi sul mercato. Tanti i nomi accostati ai biancocelesti, che dovranno trovare i rinforzi giusti da consegnare al tecnico

Come spiegato da La Repubblica, una pista che il club avrebbe sondato porterebbe a Ilicic, sloveno 33enne dell’Atalanta. Il calciatore andrà in scadenza nel 2022, ossia la prossima stagione, e potrebbe essere un profilo compatibile per il 4-3-3 e il 4-3-1-2 di Sarri. Non resta che attendere possibili sviluppi.