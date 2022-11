Ilic Lazio, ora il Verona vuole venderlo: la situazione

Il nome di Ilic è sempre nel mirino della Lazio. E ora il Verona potrebbe essere intenzionato a vendere il suo gioiello

Infatti, come evidenziato dal Corriere dello Sport, una retrocessione potrebbe far scendere il valore del serbo. Il centrocampista, vicinissimo la scorsa estate, potrebbe muoversi tra gennaio e giugno. Il Mondiale potrebbe essere per lui un’importante vetrina. E i biancocelesti potrebbero sfruttare l’ottimo rapporto tra le due società, con Setti e Lotito che ne hanno parlato più volte. E a 12 milioni questa volta si può chiudere.