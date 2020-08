Il Tempo – Lazio, offerto Cavani, ma Silva ha la precedenza

Secondo Il Tempo alla Lazio sarebbe stato offerto Cavani svincolato dal Psg.

Entro breve dovrebbe arrivare la risposta definitiva per David Silva. Ieri, poi, è stato offerto Edinson Cavani, 33 anni, svincolato dal Psg. Così si legge sull’edizione odierna de Il Tempo. Ha molte proposte (il Benfica è in vantaggio), ancora non ha scelto dove chiudere un’ottima carriera, chiede anche lui un triennale da 5 milioni di euro all’anno, ma potrebbe essere l’alternativa al colpo Champions se dovesse fallire l’assalto a Silva. E’ solo un’idea, nulla più, perchè il diesse Tare lavora soprattutto per strappare il sì del talento spagnolo che potrebbe essere impiegato sia come seconda punta sia come mezzala.