Il Real Madrid pensa a Muriqi: la Lazio osserva e spera nella rivendita

Il Real Madrid starebbe pensando a Vedat Muriqi come rinforzo per l’attacco: la Lazio ha il 45% sulla futura rivendita del Pirata

Vedat Muriqi è diventato un vero e proprio uomo mercato in casa Maiorca. L’ex attaccante della Lazio, 8 gol in 12 gare di Liga da inizio stagione, è finito nel mirino del Real Madrid per il ruolo di vice Benzema, come riportato da Il Tempo.

Il club di Florentino Perez potrebbe virare sul Pirata, per il quale resistono anche gli interessi di Wolverhampton e Aston Villa, in attesa che Endrick, appena acquistato dal Palmeiras, compia 18 anni. La Lazio osserva interessata avendo diritto al 45% sulla futura rivendita della punta. Il Maiorca parte da una valutazione di 20 milioni di euro.