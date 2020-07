Il Messaggero – Marusic si ferma ancora: Patric favorito sulla fascia destra

La squalifica di Lazzari e il nuovo infortunio di Marusic, secondo Il Messaggero, aumentano le chance di Patric di giocare titolare contro il Verona.

La gara con il Cagliari ha evidenziato un netto miglioramento di Luis Alberto, che ha giocato oltre 90 minuti. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Una sorpresa per tutto lo staff medico: a 48ore dal match con i rossoblù lo spagnolo aveva svolto solo un lavoro differenziato. Indicazioni positive anche da Correa, mentre per Marusic sembrano non finire gli infortuni. Il montenegrino, risolto il fastidio all’adduttore, è ora alle prese con un problema alla caviglia. Se non dovesse farcela, toccherà a Patric sostituire lo squalificato Lazzari sulla destra.