Ihattaren arrestato in Olanda: guai per il giocatore della Juve

Ihattaren arrestato in Olanda! Nuovi guai per il giocatore della Juve. Cosa succede, l’indiscrezione e tutti i dettagli

Non c’è pace per Mohamed Ihattaren, il talento olandese di proprietà della Juventus e di ritorno a Torino nel mese di gennaio. Nuovi guai extra-campo per l’ex Sampdoria: secondo quanto riferito dal Telegraaf, infatti, il calciatore sarebbe stato arrestato in Olanda.

Ihattaren si trovava in un’abitazione ad Utrecht quando è stato raggiunto da agenti della polizia e trasferito in una stazione di polizia. Le prime indiscrezioni parlano di un arresto per minacce, senza ulteriori dettagli.