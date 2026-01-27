Iezzo: «Sto vedendo una Lazio irriconoscibile! Mi piace Sarri, ma non ha il materiale per lavorare»

Gennaro Iezzo, ex portiere di Napoli, Catania e Cagliari, ha parlato della situazione della Lazio con i colleghi di CagliariNews24: le sue parole

Gennaro Iezzo ha rilasciato un’intervista ai colleghi di CagliariNews24 nel corso della quale ha detto la sua sulla Lazio e su Maurizio Sarri. Il giudizio dell’ex portiere del Napoli è netto alla luce del cammino stagionale dei biancocelesti. Le sue parole:

«Penso che la Lazio già all’inizio non potesse lottare con le altre, questo guardando anche solo la rosa che ha a disposizione Sarri. Io sono sempre stato calcisticamente innamorato di Sarri perché è un grande allenatore, ma quando non c’è il materiale si fa molta fatica. Diciamo che sicuramente un posto in Europa se lo poteva giocare però vedendo l’ultima parte del campionato io noto una Lazio irriconoscibile. Ad inizio stagione alcune cose le aveva fatte vedere, ma con il tempo ha perso le proprie convinzioni: secondo me i biancocelesti faranno più fatica».

