Ibrahimovic Lazio: il mercato biancoceleste non è ancora finito, ecco le possibile mosse future

Ibrahimovic Lazio, il suo arrivo non chiude il calciomercato dei biancocelesti: ecco quali possono essere le prossime mosse dei biancocelesti

L’arrivo di Arijon Ibrahimovic non chiude il calciomercato Lazio: Giulio Cardone ha parlato ai microfoni di RadioSei sulle prossime strategie in entrata dei biancocelest

CALCIOMERCATO – «Ibrahimovic ha svolto questa mattina le visite mediche, la trattativa si è chiusa con il prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, con il Bayern Monaco che si è riservato il diritto alla recompra a 20 milioni di euro. Se la Lazio poi lo riscatterà, al giocatore sarà garantito un ingaggio quadriennale. In questi mesi guadagnerà 400 mila euro. Non è la tipologia di calciatore che ci aspettavamo per le sue caratteristiche, ma ci sono ancora delle possibilità che possano arrivare altri giocatori. Almeno altri due rinforzi per Baroni a centrocampo e difesa. C’è sempre il famoso blocco dell’indicatore di liquidità, ma anche la possibilità di aggirarlo. È un arrivo che sposta a livello numerico, ti consente di portare Dele-Bashiru nel ruolo di centrocampista puro