Ibrahimovic Lazio, primo giorno a Formello per il nuovo calciatore biancoceleste: «Che accoglienza dei compagni!» – FOTO

Ibrahimovic Lazio, primo allenamento a Formello per il nuovo calciatore dei biancocelesti, subito a disposizione di Baroni

Prima sessione a Formello per Arijon Ibrahimovic: il nuovo calciatore della Lazio ha svolto il primo allenamento agli ordini di Baroni in vista della partita con il Verona, in cui ha come obiettivo il debutto in biancoceleste. Di seguito il suo messaggio sui social.

PAROLE – «Prima seduta con la squadra. Sono stato accolto calorosamente da tutto il club e ho passato un ottimo primo giorno con la squadra. Andiamo!».