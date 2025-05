Condividi via email

Ibrahimovic Lazio, futuro incerto anche per lui? Il riscatto del Bayern è ancora un’opzione. Il punto della situazione

Come riporta il Corriere dello Sport, il futuro di Ibrahimovic alla Lazio sarebbe incerto, il riscatto del Bayern sarebbe ancora un’opzione. Otto milioni di euro è la cifra stabilita per acquistarlo a titolo definitivo in estate, con diritto di controriscatto da parte dei bavaresi a 25 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita.

A Monaco credono nelle potenzialità del ragazzo. Vedremo cosa deciderà la società capitolina a fine stagione.