Ibrahimovic Lazio, trattativa a sorpresa per i biancocelesti: arriva dal Bayern. I dettagli

Ibrahimovic Lazio, la scorsa stagione ha giocato in prestito al Frosinone ed ora può approdare in biancoceleste

Il calciomercato Lazio sta provando a piazzare un acquisto a sorpresa in questa sessione di gennaio. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, la trattativa per il passaggio in biancoceleste di Arijon Ibrahimovic è in stato avanzato.

Il trequartista è di proprietà del Bayern Monaco e nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Frosinone. L’operazione si basa su un prestito con obbliga di riscatto fissato a 10 milioni di euro.