Hysaj a Dazn: «Dobbiamo stare attenti, Tudor ci ha portato positività»

Elseid Hysaj ha parlato a Dazn prima del match tra Monza e Lazio: ecco le dichiarazioni del terzino biancoceleste

«Sicuramente Tudor ci ha portato positività. Noi abbiamo capito che se corriamo tutti insieme possiamo fare bene e continuare su questa strada qua. Lavorare con Tudor? Modo diverso rispetto a prima, devi correre di più, però ti da delle novità da imparare. Per me è un piacere cambiare come il calcio attuale sta cambiando. Monza? Sono una squadra che da fastidio e gioca bene al calcio. Sappiamo che dobbiamo stare molto attenti e concentrati per non regalarli niente»