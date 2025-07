Mihajlovic, il ricordo di Marchegiani: «Era un amico, ricordo quanto spesso ci vedevamo con i bambini: non mi rassegno ancora»

Le parole di Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ricordando il suo ex compagno di squadra in biancoceleste Sinisa Mihajlovic

Luca Marchegiani ha ricordato con profondo affetto e commozione il suo legame con Sinisa Mihajlovic ai canali ufficiali della Lazio, descrivendolo non solo come un compagno di squadra ma come un vero amico. «Sinisa era un amico,» ha affermato Marchegiani, rievocando un periodo in cui le loro famiglie si frequentavano assiduamente per far stare insieme i bambini quando erano piccoli. «Ho tanti ricordi con lui, poi negli anni ognuno ha preso la sua strada ma ho un affetto per lui immutabile, una persona di una generosità e di una rettitudine morale e di valori come poche.» Le parole di Marchegiani trasudano il dolore per la perdita di Mihajlovic: «Abbiamo vissuto talmente tante cose insieme che mi sembra di avercelo qui. Non mi rassegno io.» Un legame profondo, forgiato da anni di convivenza e successi in campo.

