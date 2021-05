Hysaj Lazio, i biancocelesti chiedono informazioni. La situazione

La Lazio ha chiesto informazioni per Hysaj, terzino in scadenza con il Napoli a fine stagione. Le ultimissime

Nel mirino della Lazio c’è da tempo Hysaj, terzino in scadenza con il Napoli che non rinnoverà il proprio contratto. Il club biancoceleste ha gli occhi puntati sul giocatore albanese da tempo e a fine stagione proverà a prenderlo a zero.

Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira: «I biancocelesti hanno chiesto informazioni per il calciatore che lascerà il Napoli a parametro zero al termine della stagione».